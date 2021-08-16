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Команда Байдена удивлена стремительным успехом талибов в Афганистане

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 августа. УНН. Президент США Джо Байден и другие высокопоставленные официальные лица страны были потрясены в воскресенье темпами почти полного захвата Афганистана талибами, в то время как запланированный вывод американских войск превратился в миссию по обеспечению безопасной эвакуации. Об этом пишет УНН со ссылкой на AP.

Цитата:

"Скорость падения афганского правительства и хаос, последовавший за ним, стали серьезным испытанием для Байдена как главнокомандующего, и он стал объектом резкой критики со стороны республиканцев, которые заявили, что он потерпел неудачу", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что Байден вел кампанию как опытный эксперт в области международных отношений и провел месяца, преуменьшая перспективу восхождения "Талибана", в то же время утверждая, что американцы всех политических убеждений устали от 20-летней войны.

К воскресенью, однако, ведущие деятели администрации Байдена признали, что были застигнуты врасплох из-за резкого падения афганских сил безопасности. Сложность этих усилий стала очевидной после того, как сообщения об эпизодических перестрелках в аэропорту Кабула заставили американцев укриваться, в то время, когда они ожидали вылета в безопасное место после полной эвакуации посольства США.

"Мы видели, что эти силы не смогли защитить страну, и это произошло быстрее, чем мы ожидали", - сказал госсекретарь США Энтони Блинкен, имея в виду афганских военных.

Дополнение

Представитель "Талибана" заявил, что талибы не ожидали скорости, с которой они завладели страной, особенно в столице Кабуле.

Захватив Кабул, представитель "Талибана" заявил, что "война в Афганистане закончилась".

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш призвал "Талибан" и все другие стороны проявлять максимальную сдержанность, чтобы защитить жизни, и выразил особую обеспокоенность относительно будущего женщин и девушек в Афганистане.

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