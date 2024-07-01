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Колишні "Епіцентри" на окупованих Запоріжжі та Луганщині відійшли оточенню Королевської – ЗМІ

Київ • УНН

 • 33593 перегляди

Бізнес-партнер колишнього народного депутата України Наталії Королевської Олександр Якубовський є співвласником російських компаній, що працюють у колишніх гіпермаркетах "Епіцентр" в окупованих Луганську та Мелітополі, що свідчить про її зв'язки з бізнесом на окупованих росією територіях.

Колишні "Епіцентри" на окупованих Запоріжжі та Луганщині відійшли оточенню Королевської – ЗМІ

Співвласником російських компаній, які торгують у колишніх гіпермаркетах мережі "Епіцентр" в окупованих Луганську та Мелітополі, є Олександр Якубовський – бізнес-партнер брата Наталії Королевської, колишньої народної депутатки від ОПЗЖ. Водночас Якубовський є співзасновником і української компанії, пов’язаної з політикинею. Про зв’язки ексдепутатки з бізнесом в окупації та про її візити в Москву йдеться у розслідуванні "Схем" (проєкт Радіо Свобода), передає УНН.

Журналісти встановили, що після повномасштабного вторгнення у колишньому "Епіцентрі" в Луганську здійснює діяльність російська фірма ООО "Стройцентр". Дані про це "Схеми" знайшли у відкритому реєстрі юридичних осіб РФ, куди потрапила інформація із закритих реєстрів угруповання "ЛНР". Це сталося після того, як наприкінці вересня 2022 року президент Росії Володимир Путін підписав укази про "приєднання" до Росії частково окупованих регіонів Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей. Про те, що саме саме ця російська фірма здійснює торгівлю у колишньому луганському "Епіцентрі", свідчать також і касові чеки, які отримали у своє розпорядження журналісти: на них вказаний податковий номер та назва згаданого ООО "Стройцентр".

Директором "Стройцентру" і його ж співвласником (володіє часткою в 45% через ООО "Универсал-Юг") є Олександр Якубовський. У такий же спосіб він володіє акціями компанії "Стройцентр-Запорожье", що зареєстрована за адресою "Епіцентру" в окупованому Мелітополі.

У 2022 році Олександр Якубовський разом із російськими військовими намагався взяти під контроль "Епіцентри" і в на той час окупованому Херсоні. "Суспільне" повідомляло, що окупанти тримали працівників у заручниках і заявили, що торгівля буде продовжуватися під керівництвом росіян.

  Як з’ясували журналісти, Якубовський має давні зв’язки з колишньою народною депутаткою від ОПЗЖ Наталією Королевською. Разом із її соратником Олегом Погодіним Якубовський співволодіє українською компанією "Інтертрейд", а разом із рідним братом екснардепки Костянтином Королевським – російською фірмою ООО "ЮБС", зареєстрованою у анексованому Росією Криму.  

Журналісти "Схем" зателефонували Олександрові Якубовському і попросили прокоментувати виявлені у розслідуванні факти. У відповідь він зазначив: "Я не розумію, ким окупована Луганщина. Росіянами? Це недостовірна інформація". Після цього поклав слухавку і на подальші дзвінки не відповідав.

У PR-департаменті мережі "Епіцентр" повідомили: "ТОВ "Епіцентр К" не контролює діяльність у торгових центрах, які знаходяться у Луганську (з 2014 року) та Мелітополі (з 2022 року, після повномаcштабного вторгнення військ російської федерації на територію України та окупації міста). Нам невідомо, хто здійснює діяльність в зазначених торгових центрах після втрати контролю над ними".

"Схемам" поки не вдалось отримати коментар Наталії Королевської.

Додамо

Повноваження народних депутатів Наталії Королевської та її чоловіка Юрія Солода Верховна Рада достроково припинила у лютому 2023 року. Того ж місяця Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили Королевській про підозру у внесенні недостовірних відомостей до електронної декларації за 2020 рік.За даними слідства, народна обраниця не задекларувала дві земельні ділянки в Київській області та майно у РФ. Раніше про те, що Наталія Королевська володіє нерухомістю у Московській області, яку ніколи не декларувала, йшлося у розслідуванні "Схем".

За даними джерела "Схем" у правоохоронних органах, Королевська виїхала з України у квітні 2022 року. У лютому 2023-го її оголосили у розшук. А наприкінці того ж року НАБУ оновило підозру ексдепутатці: детективи встановили, що сума незадекларованого нею майна перевищує 13 мільйонів гривень.

Антоніна Туманова

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