Совладельцем российских компаний, которые торгуют в бывших гипермаркетах сети "Эпицентр" в оккупированных Луганске и Мелитополе, является Александр Якубовский - бизнес-партнер брата Натальи Королевской, бывшего народного депутата от ОПЗЖ. В то же время Якубовский является соучредителем и украинской компании, связанной с политиком. О связях экс-депутата с бизнесом в оккупации и о ее визитах в Москву говорится в расследовании "Схем" (проект Радио Свобода), передает УНН.

Журналисты установили, что после полномасштабного вторжения в бывшем "Эпицентре" в Луганске осуществляет деятельность российская фирма ООО "Стройцентр". Данные об этом "Схемы" нашли в открытом реестре юридических лиц РФ, куда попала информация из закрытых реестров группировки "ЛНР". Это произошло после того, как в конце сентября 2022 года президент россии владимир путин подписал указы о "присоединении" к россии частично оккупированных регионов Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей. О том, что именно эта российская фирма осуществляет торговлю в бывшем луганском "Эпицентре", свидетельствуют также и кассовые чеки, которые получили в свое распоряжение журналисты: на них указан налоговый номер и название упомянутого ООО "Стройцентр".

Директором "Стройцентра" и его же совладельцем (владеет долей в 45% через ООО "Универсал-Юг") является Александр Якубовский. Таким же образом он владеет акциями компании "Стройцентр-Запорожье", зарегистрированной по адресу "Эпицентра" в оккупированном Мелитополе.

В 2022 году Александр Якубовский вместе с российскими военными пытался взять под контроль "Эпицентры" и в в то время оккупированном Херсоне. "Суспільне" сообщало, что оккупанты держали работников в заложниках и заявили, что торговля будет продолжаться под руководством россиян.

Как выяснили журналисты, Якубовский имеет давние связи с бывшим народным депутатом от ОПЗЖ Натальей Королевской. Вместе с ее соратником Олегом Погодиным Якубовский совладеет украинской компанией "Интертрейд", а вместе с родным братом экс-нардепа Константином Королевским - российской фирмой ООО "ЮБС", зарегистрированной в аннексированном россией Крыму.

Журналисты "Схем" позвонили Александру Якубовскому и попросили прокомментировать выявленные в расследовании факты. В ответ он отметил: "Я не понимаю, кем оккупирована Луганщина. Россиянами? Это недостоверная информация". После этого положил трубку и на дальнейшие звонки не отвечал.

В PR-департаменте сети "Эпицентр" сообщили: "ООО "Эпицентр К" не контролирует деятельность в торговых центрах, которые находятся в Луганске (с 2014 года) и Мелитополе (с 2022 года, после полномасштабного вторжения войск российской федерации на территорию Украины и оккупации города). Нам неизвестно, кто осуществляет деятельность в указанных торговых центрах после потери контроля над ними".

"Схемам" пока не удалось получить комментарий Натальи Королевской.

Добавим

Полномочия народных депутатов Натальи Королевской и ее мужа Юрия Солода Верховная Рада досрочно прекратила в феврале 2023 года. В том же месяце Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили Королевской о подозрении в внесении недостоверных сведений в электронную декларацию за 2020 г. По данным следствия, народная избранница не задекларировала два земельных участка в Киевской области и имущество в рф. Ранее о том, что Наталья Королевская владеет недвижимостью в Московской области, которую никогда не декларировала, говорилось в расследовании "Схем".

По данным источника "Схем" в правоохранительных органах, Королевская выехала из Украины в апреле 2022 года. В феврале 2023-го ее объявили в розыск. А в конце того же года НАБУ обновило подозрение экс-депутату: детективы установили, что сумма незадекларированного ею имущества превышает 13 миллионов гривен.