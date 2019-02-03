Колумбія підтвердила створення пункту збору гуманітарної допомоги Венесуелі

“Декілька хвилин тому я підтвердив тимчасово виконуючому обов’язки президента Хуану Гуайдо, що Кукута стане одним з трьох центрів збору гуманітарної допомоги для Венесуели. У нас є побутові речі, ліки, їжа і все, що потрібно братній нації. Венесуела, ми боремося за вашу свободу!” — написав Дуке в Twitter.

Раніше Гуайдо оголосив про відкриття трьох пунктів, через які буде здійснюватися прийом іноземної гуманітарної допомоги до Венесуели: у Кукуті, на кордоні з Бразилією і на острові в Карибському морі.

Hace pocos minutos le confirmé al Presidente interino @jguaido que Cúcuta será uno de los tres centros de acopio de ayuda humanitaria para Venezuela. Contaremos con enseres, medicinas, víveres y todo lo que requiera la hermana nación. ¡Venezuela, estamos luchando por su libertad! pic.twitter.com/BcEObkUgAw

Як зазначав УНН, радник президента США з національної безпеки Джон Болтон закликав керівництво ЗС Венесуели перейти на бік опозиції. Відповідне повідомлення він розмістив в суботу на своїй сторінці в мережі Twitter.

Нагадуємо, компанія з ОАЕ повідомила про купівлю 3 тонн золота у Венесуели.