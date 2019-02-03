Колумбия подтвердила создание пункта сбора гуманитарной помощи Венесуэле
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Президент Колумбии Иван Дуке в субботу подтвердил готовность создать в городе Кукута на границе с Венесуэлой пункт сбора гуманитарной помощи для Боливарианской Республики. С таким заявлением он выступил после разговора с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо, информирует УНН.
“Несколько минут назад я подтвердил временно исполняющему обязанности президента Хуану Гуайдо, что Кукута станет одним из трех центров сбора гуманитарной помощи для Венесуэлы. У нас есть бытовые вещи, лекарства, еда и все, что требуется братской нации. Венесуэла, мы боремся за вашу свободу!” — написал Дуке в Twitter.
Ранее Гуайдо объявил об открытии трех пунктов, через которые будет осуществляться прием иностранной гуманитарной помощи в Венесуэлу: в Кукуте, на границе с Бразилией и на острове в Карибском море.
Hace pocos minutos le confirmé al Presidente interino @jguaido que Cúcuta será uno de los tres centros de acopio de ayuda humanitaria para Venezuela. Contaremos con enseres, medicinas, víveres y todo lo que requiera la hermana nación. ¡Venezuela, estamos luchando por su libertad! pic.twitter.com/BcEObkUgAw— Iván Duque (@IvanDuque) 2 лютого 2019 р.
Как отмечал УНН, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон призвал руководство ВС Венесуэлы перейти на сторону оппозиции. Соответствующее сообщение он разместил в субботу на своей странице в сети Twitter.
Напоминаем, компания из ОАЭ сообщила о покупке 3 тонн золота у Венесуэлы.