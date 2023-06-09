Колосальна кількість проблем: Зеленський про стан Каховського водосховища
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що протягом дня отримую доповіді щодо рятувальної операції на Херсонщині та Миколаївщині, щодо стану Каховського водосховища і додав, що кількість проблем колосальна, передає УНН.
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"Звичайно, протягом дня отримую доповіді щодо рятувальної операції на Херсонщині та Миколаївщині, щодо стану Каховського водосховища – фактично його залишків. Колосальна кількість проблем. Але працюємо над їх подоланням на всіх можливих рівнях", - повідомив Зеленський під час вечірнього звернення.
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За його словами, головне – зараз є суспільний потенціал, щоб це зробити.
"Дбати одне про одного, працювати в єдності, захищати людей і життя. Це наші принципи, принципи України, що бореться. Вони зараз діють на сто відсотків ці наші принципи. І я впевнений: хоч би як було складно, ми здолаємо наслідки і цієї катастрофи, і всього російського зла", - резюмував Президент.
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Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський 6 червня обговорив з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі масштабні наслідки підриву Каховської ГЕС.