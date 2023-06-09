Колоссальное количество проблем: Зеленский о состоянии Каховского водохранилища

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"Конечно, в течение дня получаю доклады по спасательной операции на Херсонщине и Николаевщине, по состоянию Каховского водохранилища – фактически его остатков. Колоссальное количество проблем. Но работаем над их преодолением на всех возможных уровнях", - сообщил Зеленский во время вечернего обращения.

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По его словам, главное – сейчас есть общественный потенциал, чтобы это сделать.

"Заботиться друг о друге, работать в единстве, защищать людей и жизни. Это наши принципы, принципы борющейся Украины. Они сейчас действуют на сто процентов эти наши принципы. И я уверен: как бы ни было сложно, мы преодолеем последствия и этой катастрофы, и всего российского зла", - резюмировал Президент.

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Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский 6 июня обсудил с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси масштабные последствия подрыва Каховской ГЭС.