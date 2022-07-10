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Колишня глава Міноборони Британії Пенні Мордонт побореться за крісло прем'єра

Колишня глава Міноборони Британії Пенні Мордонт побореться за крісло прем'єра

Київ • УНН

 • 458208 перегляди

КИЇВ. 10 липня. УНН. Молодший міністр з питань торгівельної політики Великої Британії та колишня глава Міністерства оборони Пенні Мордонт висунула свою кандидатуру на посаду прем'єр-міністра країни. Про це Мордонт повідомила у своєму Twitter, пише УНН.

Цитата

«Наше керівництво має змінитися. Потрібно менше думати про лідера і більше про корабель», - написала вона.

Деталі

У своєму Twitter Мордонт опублікувала посилання на сайт передвиборчої кампанії та політичне відео.

Додамо

Раніше стало відомо про намір голови Мінтрансу Гранта Шаппса та колишнього голови Мінфіну Ріші Сунака балотуватися на посаду глави британського уряду.

Крім того, за посаду збираються боротися колишній міністр закордонних справ Великої Британії Джеремі Хант та колишній міністр охорони здоров'я країни Саджид Джавід.

У той же час міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес заявив, що не висуватиме свою кандидатуру на посаду лідера Консервативної партії.

Нагадаємо

Борис Джонсон 7 липня подав у відставку.

Консерватори, зрештою, вирішать, хто стане новим прем'єр-міністром, але зможуть обирати лише між двома кандидатами, обраними з ширшого кола депутатів-консерваторів.

Як писав УНН, у своєму виступі, під час якого Джонсон оголосив про відставку, він звернувся до українського народу із обіцянкою подальшої підтримки.

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