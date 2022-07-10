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Бывшая глава Минобороны Британии Пенни Мордонт поборется за кресло премьера

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КИЕВ. 10 июля. УНН. Младший министр по торговой политике Великобритании и бывшая глава Министерства обороны Пенни Мордонт выдвинула свою кандидатуру на пост премьер-министра страны. Об этом Мордонт сообщила в своем Twitter, пишет УНН.

Цитата

«Наше руководство должно измениться. Нужно меньше думать о лидере и больше о корабле», - написала она.

Детали

В своем Twitter Мордонт опубликовала ссылку на сайт предвыборной кампании и политическое видео.

Добавим

Ранее стало известно о намерении главы Минтранса Гранта Шаппса и бывшего главы Минфина Риши Сунака баллотироваться на пост главы британского правительства.

Кроме того, за пост собираются бороться бывший министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант и бывший министр здравоохранения страны Саджид Джавид.

В то же время министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на должность лидера Консервативной партии.

Напомним

Борис Джонсон 7 июля подал в отставку.

Консерваторы в конце концов решат, кто станет новым премьер-министром, но смогут выбирать только между двумя кандидатами, избранными из более широкого круга депутатов-консерваторов.

Как писал УНН, в своем выступлении, во время которого Джонсон объявил об отставке, он обратился к украинскому народу с обещанием дальнейшей поддержки.

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