Бывшая глава Минобороны Британии Пенни Мордонт поборется за кресло премьера
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. Младший министр по торговой политике Великобритании и бывшая глава Министерства обороны Пенни Мордонт выдвинула свою кандидатуру на пост премьер-министра страны. Об этом Мордонт сообщила в своем Twitter, пишет УНН.
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«Наше руководство должно измениться. Нужно меньше думать о лидере и больше о корабле», - написала она.
Детали
В своем Twitter Мордонт опубликовала ссылку на сайт предвыборной кампании и политическое видео.
Добавим
Ранее стало известно о намерении главы Минтранса Гранта Шаппса и бывшего главы Минфина Риши Сунака баллотироваться на пост главы британского правительства.
Кроме того, за пост собираются бороться бывший министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант и бывший министр здравоохранения страны Саджид Джавид.
В то же время министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на должность лидера Консервативной партии.
Напомним
Борис Джонсон 7 июля подал в отставку.
Консерваторы в конце концов решат, кто станет новым премьер-министром, но смогут выбирать только между двумя кандидатами, избранными из более широкого круга депутатов-консерваторов.
Как писал УНН, в своем выступлении, во время которого Джонсон объявил об отставке, он обратился к украинскому народу с обещанием дальнейшей поддержки.