Колишньому королю Іспанії успішно провели операцію на серці
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Хуану Карлосу I, який зрікся в 2014 році від іспанського престолу на користь свого сина Філіпа VI, провели в суботу операцію на серці в лікарні автономного співтовариства Мадрид. Про це пише УНН з посиланням на видання La Vanguardia.
За його інформацією, хірургічне втручання було заплановано після останнього медичного огляду 81-річного екс-глави держави в червні. Приблизно о 13:00 за місцевим часом (15:00 за київським часом) в лікарню прибув король Філіп VI. Відзначається, що операція пройшла успішно.
Незважаючи на те, що він втратив статус глави держави і верховного головнокомандувача, він вважається заслуженим королем Іспанії.
Хуан Карлос I зійшов на престол в 1975 році практично відразу після смерті диктатора Франсіско Франко (1892-1975). Саме з батьком Філіпа VI пов’язують перехід Іспанії до демократії. Відректися від престолу Хуан Карлос I вирішив для того, щоб фактично врятувати імідж монархії після низки скандалів навколо членів королівської сім’ї.
Як повідомляв УНН, колишнього короля Іспанії Хуана Карлоса очікувала операція на серці.