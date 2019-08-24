Бывшему королю Испании успешно провели операцию на сердце
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Хуану Карлосу I, который отрекся в 2014 году от испанского престола в пользу своего сына Филиппа VI, провели в субботу операцию на сердце в больнице автономного сообщества Мадрид. Об этом пишет УНН со ссылкой на издание La Vanguardia.
По его информации, хирургическое вмешательство было запланировано после последнего медицинского осмотра 81-летнего экс-главы государства в июне. Примерно в 13:00 по местному времени (15:00 по киевскому времени) в больницу прибыл король Филипп VI. Отмечается, что операция прошла успешно.
Несмотря на то, что он утратил статус главы государства и верховного главнокомандующего, он считается заслуженным королем Испании.
Хуан Карлос I взошел на престол в 1975 году практически сразу после кончины диктатора Франсиско Франко (1892-1975). Именно с отцом Филиппа VI связывают переход Испании к демократии. Отречься от престола Хуан Карлос I решил для того, чтобы фактически спасти имидж монархии после череды скандалов вокруг членов королевской семьи.
Как сообщал УНН, бывшего короля Испании Хуана Карлоса ожидала операция на сердце.