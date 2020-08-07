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У Сумах затримали ексвійськового, який агітував за порушення територіальної цілісності України

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. У Сумах викрили колишнього українського військового, який агітував у соцмережі за порушення "режиму тиші" на Донбасі та порушення територіальної цілісності. Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає УНН.

"Ним виявився колишній український військовий, який після відставки знехтував присягою та агітував до порушення територіальної цілісності України. Деструктивні матеріали він розміщував на персональних сторінках із майже тисячною аудиторією підписників у російській соціальній мережі. Зокрема, він публічно закликав учасників незаконних збройних формувань до ведення активних бойових дій та порушення "режиму тиші" на лінії розмежування", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час обшуків за місцем проживання відставника вилучили комп'ютер та мобільні телефони із доказами його протиправної діяльності. Дії пропагандиста кваліфіковано за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

Окрім того, про підозру у сприянні терористичній організації оголошено інтернет-агітатору з Кіровоградщини. Мешканець Олександрійського району адміністрував спільноти у соцмережах для збору фінансової допомоги бойовикам.

"Протягом липня СБУ припинила деструктивну діяльність трьох мешканців Закарпатської, Тернопільської та Донецької областей. За цей час також засуджено двох викритих Службою провокаторів з Одеси і Маріуполя", – додали в СБУ.

Нагадаємо, СММ ОБСЄ вперше з 2015 року не зафіксувала порушень "режиму тиші" на Донбасі.

Як повідомляв УНН, у Києві викрили групу проросійських пропагандистів, які знімали та поширювали в інтернеті сепаратистські матеріали і сприяли розпалюванню міжнаціональної ворожнечі.

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