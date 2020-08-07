В Сумах задержали экс-военного, который призывал к нарушению территориальной целостности Украины
Киев • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. У Сумах викрили колишнього українського військового, який агітував у соцмережі за порушення "режиму тиші" на Донбасі та порушення територіальної цілісності. Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає УНН.
"Им оказался бывший украинский военный, который после отставки пренебрег присягой и призывал к нарушению территориальной целостности Украины. Деструктивные материалы он размещал на персональных страницах с почти тысячной аудиторией подписчиков в российской социальной сети. В частности, он публично призвал участников незаконных вооруженных формирований к ведению активных боевых действий и нарушению "режима тишины" на линии разграничения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во время обысков по месту жительства отставника изъяли компьютер и мобильные телефоны с доказательствами его противоправной деятельности. Действия пропагандиста квалифицированы по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.
Кроме того, о подозрении в содействии террористической организации объявлено интернет-агитатору с Кировоградской области. Житель Александрийского района администрировал сообщества в соцсетях для сбора финансовой помощи боевикам.
"В июле СБУ прекратила деструктивную деятельность трех жителей Закарпатской, Тернопольской и Донецкой областей. За это время также осуждены двое уличенных Службой провокаторов из Одессы и Мариуполя", - добавили в СБУ.
Напомним, СММ ОБСЕ впервые с 2015 года не зафиксировала нарушений "режима тишины" на Донбассе.
Как сообщал УНН, в Киеве разоблачили группу пророссийских пропагандистов, которые снимали и распространяли в интернете сепаратистские материалы и способствовали разжиганию межнациональной розни.