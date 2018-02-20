Колишній учасник АТО застосував автомат і гранату проти поліцейських на Київщині
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. У Броварському районі Київської області колишній учасник АТО при спробі затримання застосував автомат “Калашнікова” та гранату проти поліцейських. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у Київській області, передає УНН.
“Вчора близько 19:00 на спецлінію "102" поліції Київщини надійшло повідомлення про те, що в селі Залісся Броварського району місцевий мешканець в стані алкогольного сп’яніння влаштував стрілянину з автоматичної зброї та кинув гранати у бік своїх сусідів. У результаті вибухів постраждало двоє людей, які з різними тілесними ушкодженнями були доправлені до лікарні”, — йдеться у повідомленні.
За словами начальника поліції Київщини Дмитра Ценова, під час затримання озброєний чоловік погрожував вбивством двом працівникам поліції. Спочатку кинув гранату та здійснив декілька прицільних пострілів у бік правоохоронців. Після чого намагався заволодіти службовим автомобілем і зникнути з місця події. Однак йому це не вдалося — правоохоронці застосували до правопорушника засоби фізичного впливу, спецзасоби і затримали зловмисника.
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Ним виявився 53-річний місцевий житель, який раніше брав участь у проведенні антитерористичної операції в складі Збройних сил України.
На місці події поліцейські вилучили 40 гільз калібру 5,45 мм, уламки гранати “Ф-1”, дві чеки та два кільця від гранати, патрони, автомат АК-47, магазини від нього та пістолет револьвер. Всі вилучені речові докази направлені на проведення відповідних експертиз.
Також полковник поліції зазначив, що наразі за виявленими фактами відкриті кримінальні провадження за ст.15 (замах на злочин), ч.2 п.7 ст.115 (умисне вбивство), за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч.1 ст.345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.
Поліцейські з’ясовують мотиви злочину, усі обставини події та причини агресивної поведінки чоловіка. Триває слідство.