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Бывший участник АТО применил автомат и гранату против полицейских в Киевской области

Бывший участник АТО применил автомат и гранату против полицейских в Киевской области

Киев  •  УНН

 • 11951 просмотра

КИЕВ. 20 февраля. УНН. В Броварском районе Киевской области бывший участник АТО при попытке задержания применил автомат "Калашникова" и гранату против полицейских. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Киевской области, передает УНН.

"Вчера около 19:00 по спецлинии "102" полиции Киевской области поступило сообщение о том, что в селе Залесье Броварского района местный житель в состоянии алкогольного опьянения устроил стрельбу из автоматического оружия и бросил гранаты в сторону своих соседей. В результате взрывов пострадали два человека, которые с различными телесными повреждениями были доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

По словам начальника полиции Киевской области Дмитрия Ценова, при задержании вооруженный мужчина угрожал убийством двум работникам полиции. Сначала бросил гранату и осуществил несколько прицельных выстрелов в сторону правоохранителей. После чего пытался завладеть служебным автомобилем и скрыться с места происшествия. Однако ему это не удалось - правоохранители применили к правонарушителю меры физического воздействия, спецсредства и задержали злоумышленника.

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Им оказался 53-летний местный житель, который ранее участвовал в проведении антитеррористической операции в составе Вооруженных сил Украины.

На месте происшествия полицейские изъяли 40 гильз калибра 5,45 мм, обломки гранаты "Ф-1", две чеки и два кольца от гранаты, патроны, автомат АК-47, магазины от него и пистолет револьвер. Все изъятые вещественные доказательства направлены на проведение соответствующих экспертиз.

Также полковник полиции отметил, что сейчас по выявленным фактам возбуждены уголовные производства по ст.15 (покушение на преступление), ч.2 п.7 ст.115 (умышленное убийство), по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч.1 ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские выясняют мотивы преступления, все обстоятельства происшествия и причины агрессивного поведения мужчины. Продолжается следствие.

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