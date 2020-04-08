Колишній суперник Кличко продовжить кар'єру в кулачних боях
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Колишній чемпіон світу за версією WBO в хевівейті вазі уродженець США Шеннон Бріггс контракт з популярним промоушеном кулачних боїв Bare Knuckle Fighting Championships, інформує УНН з посиланням на Twitter промоушена.
Дата дебюту 48-річного американського ветерана залишається невідомою.
Ветеран почав боксерську кар'єру ще в 1992 році. Перша слава до нього прийшла в 1887 році, коли він завдав поразки Джорджу Форману, після якого його суперник завершив кар'єру.
У 2006 році Бріггс виборов чемпіонський титул WBO у протистоянні з білорусом Ляховичем, однак у 2011 році зазнав поразки від Віталія Кличка.
Нагадаємо, що Бріггс бажав отримати зуби молодшого з братів Кличко.