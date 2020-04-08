Бывший соперник Кличко продолжит карьеру в кулачных боях

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 62831 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 73955 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 87374 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 85502 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 103762 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 86727 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102792 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105888 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130948 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130322 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Актуальное
Бывший соперник Кличко продолжит карьеру в кулачных боях

Бывший соперник Кличко продолжит карьеру в кулачных боях

Киев  •  УНН

 • 18458 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Бывший чемпион мира по версии WBO в хэвивейте весе уроженец США Шеннон Бриггс контракт с популярным промоушеном кулачных боев Bare Knuckle Fighting Championships, информирует УНН со ссылкой на Twitter промоушена.

Дата дебюта 48-летнего американского ветерана остается неизвестной.

Ветеран начал боксерскую карьеру еще в 1992 году. Первая слава к нему пришла в 1887 году, когда он нанес поражение Джорджу Форману, после которого его соперник завершил карьеру.

В 2006 году Бриггс завоевал чемпионский титул WBO в противостоянии с белорусом Ляховичем, однако в 2011 году потерпел поражение от Виталия Кличко.

Напомним, что Бриггс хотел получить зубы младшего из братьев Кличко.

Украинские Национальные Новости

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