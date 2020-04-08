Бывший соперник Кличко продолжит карьеру в кулачных боях
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Бывший чемпион мира по версии WBO в хэвивейте весе уроженец США Шеннон Бриггс контракт с популярным промоушеном кулачных боев Bare Knuckle Fighting Championships, информирует УНН со ссылкой на Twitter промоушена.
Дата дебюта 48-летнего американского ветерана остается неизвестной.
Ветеран начал боксерскую карьеру еще в 1992 году. Первая слава к нему пришла в 1887 году, когда он нанес поражение Джорджу Форману, после которого его соперник завершил карьеру.
В 2006 году Бриггс завоевал чемпионский титул WBO в противостоянии с белорусом Ляховичем, однако в 2011 году потерпел поражение от Виталия Кличко.
Напомним, что Бриггс хотел получить зубы младшего из братьев Кличко.