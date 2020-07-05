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Колишній прем'єр-міністр Франції офіційно став мером Гавра

Колишній прем'єр-міністр Франції офіційно став мером Гавра

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 липня. УНН. Колишнього прем’єр-міністра Франції Едуара Філіппа, уряд якого подав у відставку 3 липня, знову обрали мером портового міста Гавр. Про це повідомляє Le Figaro, інформує УНН.

"Колишній прем'єр-міністр був переобраний мером міста Гавр у цю неділю, 5 липня, 47 голосами із 59 на першому засіданні нової міської ради", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час другого туру муніципальних виборів, минулої неділі, у списку, який очолив Едуар Філіпп, переміг саме експрем'єр із 58,93% голосами підтримки у цьому портовому місті з 170 тисячами жителів.

Вказується, що раніше Філіпп уже був мером цього міста з 2010 по 2017 рік.

Як повідомлялося раніше в УНН, уряд Франції пішов у відставку після успіху "зелених" на муніципальних виборах.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Франції переміг на виборах мера Гавра, випередивши кандидата від комуністів.

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