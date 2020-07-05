Колишній прем'єр-міністр Франції офіційно став мером Гавра
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. Колишнього прем’єр-міністра Франції Едуара Філіппа, уряд якого подав у відставку 3 липня, знову обрали мером портового міста Гавр. Про це повідомляє Le Figaro, інформує УНН.
"Колишній прем'єр-міністр був переобраний мером міста Гавр у цю неділю, 5 липня, 47 голосами із 59 на першому засіданні нової міської ради", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що під час другого туру муніципальних виборів, минулої неділі, у списку, який очолив Едуар Філіпп, переміг саме експрем'єр із 58,93% голосами підтримки у цьому портовому місті з 170 тисячами жителів.
Вказується, що раніше Філіпп уже був мером цього міста з 2010 по 2017 рік.
Як повідомлялося раніше в УНН, уряд Франції пішов у відставку після успіху "зелених" на муніципальних виборах.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Франції переміг на виборах мера Гавра, випередивши кандидата від комуністів.