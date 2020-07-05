Бывший премьер-министр Франции официально стал мэром Гавра
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Бывшего премьер-министра Франции Эдуара Филиппа, правительство которого подало в отставку 3 июля, снова избрали мэром портового города Гавр. Об этом сообщает Le Figaro, передает УНН.
"Бывший премьер-министр был переизбран мэром города Гавр в это воскресенье, 5 июля, 47 голосами из 59 на первом заседании нового городского совета", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во время второго тура муниципальных выборов, в минувшее воскресенье, в списке, который возглавил Эдуард Филипп, победил именно экс-премьер с 58,93% голосов поддержки в этом портовом городе с 170 тысячами жителей.
Указывается, что ранее Филипп уже был мэром этого города с 2010 по 2017 год.
Как сообщалось ранее в УНН, правительство Франции ушло в отставку после успеха "зеленых" на муниципальных выборах.
Напомним, премьер-министр Франции победил на выборах мэра Гавра, опередив кандидата от коммунистов.