Колишній чемпіон світу дав прогноз на бій Ломаченко - Лопес
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Ексчемпіон світу в напівважкій вазі українець Олександр Гвоздик (17-1, 14 КО) прокоментував майбутній об’єднавчий бій володаря титулів WBA, WBO і WBC в легкій вазі Василя Ломаченка (14-1, 10 КО) проти непереможного американця Теофімо Лопеса (15 0, 12 КО). Про це Гвоздик розповів в інтерв’ю “pro_boxing_уа”, передає УНН.
Гвоздик очікує від свого співвітчизника перемоги за очками.
“Дуже ефектний суперник у Василя. Але він не буде таким ефектним, коли перед ним буде стояти Лома. Кожен робить стільки, скільки дозволяє зробити суперник. Вася — абсолютно іншого рівня противник. Як Лопес зможе застосовувати ударну міць, ми побачимо тільки в рингу. Буде повільний старт з боку Ломаченко. Коли Лопес почне втрачати впевненість, то з раунду 4-го Вася почне включатися і доведе справу до впевненої перемоги за очками”, — вважає Гвоздик.
Нагадаємо, що бій між Лопесом та Ломаченко перенесений на невизначений термін у зв’язку з пандемією коронавірусу.
Як повідомлялося, Лопес не бажав проводити бій з українцем без глядачів.