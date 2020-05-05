Бывший чемпион мира дал прогноз на бой Ломаченко - Лопес
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Экс-чемпион мира в полутяжелом весе украинец Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) прокомментировал предстоящий объединительный бой обладателя титулов WBA, WBO и WBC в легком весе Василия Ломаченко (14-1, 10 КО) против непобедимого американца Теофимо Лопеса (15 0 , 12 КО). Об этом Гвоздик рассказал в интервью “pro_boxing_уа”, передает УНН.
Гвоздик ожидает от своего соотечественника победы по очкам.
"Очень эффектный соперник у Василия. Но он не будет таким эффектным, когда перед ним будет стоять Лома. Каждый делает столько, сколько позволяет сделать соперник. Вася - совершенно другого уровня противник. Как Лопес сможет применять ударную мощь, мы увидим только в ринге. Будет медленный старт со стороны Ломаченко. Когда Лопес начнет терять уверенность, то с раунда 4-го Вася начнет включаться и доведет дело до уверенной победы по очкам", - считает Гвоздик.
Напомним, что бой между Лопесом и Ломаченко перенесен на неопределенный срок в связи с пандемией коронавируса.
Как сообщалось, Лопес не желал проводить бой с украинцем без зрителей.