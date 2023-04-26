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“Коли щось працює і платить податки - це позитивний момент” - експерт про відновлення роботи арештованих в Україні АЗС

“Коли щось працює і платить податки - це позитивний момент” - експерт про відновлення роботи арештованих в Україні АЗС

Київ • УНН

 • 762585 перегляди

КИЇВ. 27 квітня. УНН. Відновлення роботи АЗС арештованої мережі Glusco, яку з ініціативи АРМА передали в управління ТОВ “Нафтогаз Ойл Трейдинг”, є позитивним моментом, адже таким чином сплачуються податки до держбюджету. Про це в коментарі УНН розповів експерт з питань енергетики Леонід Косянчук.

Цитата

“Якщо щось працює і платить податки - це позитивний момент, адже в бюджеті інших грошей, як податки, немає. Разом з тим, коли був накладений арешт на продукти і мережу Glusco, то люди працювали на мінімальній зарплаті. Якби Glusco не працювало, податки не відраховувалися тощо”, - зазначив експерт.

Він додав, що позитивним аспектом є й те, що в управителі обрано компанію афільовану з “НАК Нафтогаз”, а отже над мережею здійснюється державний контроль.

“АЗС були передані в управління U.GO. Ця мережа афілійована з “Нафтогазом”. А це говорить про те, що там є державний контроль - і над цінами, і над якістю. І над рештою моментів. Позитивним є ще те, як на мене, що ця заправка не переслідує ціль отримати надприбутки, вона працює в середньонижньому ціновому сегменті. І при цьому вона надає гарну якість”, - розповів Косянчук.

Нагадаємо

У травні 2022 року на тлі паливної кризи уряд прийняв пропозицію АРМА щодо передачі в управління за особливою процедурою низки арештованих активів мережі АЗС Glusco. Йдеться про понад 200 автозаправних комплексів та об’єктів нерухомості, які належать 31 юридичній особі, зокрема «Глуско рітейл» та дочірнім компаніям.

У червні минулого року між АРМА та управителем було укладено договори управління.

Станом на кінець березня 2023 року управитель відновив роботу 71 автозаправної станції під новим брендом U.GO.

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