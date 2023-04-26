"Когда что-то работает и платит налоги - это положительный момент" - эксперт о возобновлении работы арестованных в Украине АЗС

ukru
Эксклюзив
06:00 • 9759 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 96781 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 51691 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 115310 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 114549 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 106016 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 101126 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 112470 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 132437 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 177633 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Зеленский принял участие в ифтаре с воинами и наградил героев Украины

Зеленский принял участие в ифтаре с воинами и наградил героев Украины

13 марта, 20:33 • 52770 просмотра
Джек Тейшейра, который "сливал" секретные документы Пентагона о войне в Украине, признал свою вину

Джек Тейшейра, который "сливал" секретные документы Пентагона о войне в Украине, признал свою вину

13 марта, 22:06 • 39629 просмотра
Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

13 марта, 22:49 • 65952 просмотра
Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

02:47 • 55117 просмотра
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

03:43 • 100052 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 177635 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 208448 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 149324 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 155743 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 192127 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 82836 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 106397 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 123123 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 158590 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 165297 просмотра
Актуальное
"Когда что-то работает и платит налоги - это положительный момент" - эксперт о возобновлении работы арестованных в Украине АЗС

"Когда что-то работает и платит налоги - это положительный момент" - эксперт о возобновлении работы арестованных в Украине АЗС

Киев • УНН

 • 762583 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Возобновление работы АЗС арестованной сети Glusco, которую по инициативе АРМА передали в управление ООО “Нафтогаз Ойл Трейдинг”, является положительным моментом, ведь таким образом уплачиваются налоги в госбюджет. Об этом в комментарии УНН рассказал эксперт по вопросам энергетики Леонид Косянчук.

Цитата

“Если что-то работает и платит налоги - это положительный момент, ведь в бюджете других денег, как налоги, нет. Вместе с тем, когда был наложен арест на продукты и сеть Glusco, то люди работали на минимальной зарплате. Если бы Glusco не работало, налоги не отчислялись и т.д.”, - отметил эксперт.

Он добавил, что положительным аспектом является и то, что в управляющие выбрана компания аффилированная с “НАК Нафтогаз”, а значит над сетью осуществляется государственный контроль.

“АЗС были переданы в управление U.GO. Эта сеть аффилирована с “Нафтогазом”. А это говорит о том, что там есть государственный контроль - и над ценами, и над качеством. И над остальными моментами. Положительным является еще то, как по мне, что эта заправка не преследует цель получить сверхприбыли, она работает в средненизком ценовом сегменте. И при этом она предоставляет хорошее качество”, - рассказал Косянчук.

Напомним

В мае 2022 года на фоне топливного кризиса правительство приняло предложение АРМА о передаче в управление по особой процедуре ряда арестованных активов сети АЗС Glusco. Речь идет о более 200 автозаправочных комплексах и объектах недвижимости, принадлежащих 31 юридическому лицу, в частности «Глуско ритейл» и дочерним компаниям.

В июне прошлого года между АРМА и управляющим были заключены договоры управления.

По состоянию на конец марта 2023 года управляющий возобновил работу 71 автозаправочной станции под новым брендом U.GO.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы