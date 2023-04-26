"Когда что-то работает и платит налоги - это положительный момент" - эксперт о возобновлении работы арестованных в Украине АЗС

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“Если что-то работает и платит налоги - это положительный момент, ведь в бюджете других денег, как налоги, нет. Вместе с тем, когда был наложен арест на продукты и сеть Glusco, то люди работали на минимальной зарплате. Если бы Glusco не работало, налоги не отчислялись и т.д.”, - отметил эксперт.

Он добавил, что положительным аспектом является и то, что в управляющие выбрана компания аффилированная с “НАК Нафтогаз”, а значит над сетью осуществляется государственный контроль.

“АЗС были переданы в управление U.GO. Эта сеть аффилирована с “Нафтогазом”. А это говорит о том, что там есть государственный контроль - и над ценами, и над качеством. И над остальными моментами. Положительным является еще то, как по мне, что эта заправка не преследует цель получить сверхприбыли, она работает в средненизком ценовом сегменте. И при этом она предоставляет хорошее качество”, - рассказал Косянчук.

Напомним

В мае 2022 года на фоне топливного кризиса правительство приняло предложение АРМА о передаче в управление по особой процедуре ряда арестованных активов сети АЗС Glusco. Речь идет о более 200 автозаправочных комплексах и объектах недвижимости, принадлежащих 31 юридическому лицу, в частности «Глуско ритейл» и дочерним компаниям.

В июне прошлого года между АРМА и управляющим были заключены договоры управления.

По состоянию на конец марта 2023 года управляющий возобновил работу 71 автозаправочной станции под новым брендом U.GO.