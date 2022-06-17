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Колегія єврокомісарів підтвердила рішення щодо статусу кандидата в ЄС для України та Молдови - ЗМІ

Колегія єврокомісарів підтвердила рішення щодо статусу кандидата в ЄС для України та Молдови - ЗМІ

Київ • УНН

 • 123471 перегляди

КИЇІ. 17 червня. УНН. Колегія єврокомісарів підтвердила рішення щодо статусу кандидата в ЄС для України та Молдови, повідомив журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк у Twitter, пише УНН.

Цитата

"Засідання колегії єврокомісарів добігло кінця. Підтверджено рішення з вчорашнього вечора. Статус кандидата для України та Молдови. Грузія має виконати умови, щоб отримати статус", - написав Йозвяк.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський офіційно подав заявку на вступ до ЄС наприкінці лютого, а голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вручила президентові України опитувальник на вступ під час свого візиту до Києва у квітні. Повністю заповнений його Україна передала Єврокомісії 9 травня.

Тапер глави держав і урядів ЄС обговорять питання заявки України на вступ до ЄС на саміті 23-24 червня.

Перед цим Bloomberg стверджувало, що підтримка з боку держав-членів ЄС не є завершеною угодою, оскільки деякі країни, включаючи Данію та Нідерланди, раніше висловлювали застереження щодо надання статусу кандидата Україні. Але тепер, коли на борту є найбільші члени блоку, адже лідери Франції, ФРН та Італії висловили підтримку, іншим буде важко заблокувати це рішення, відзначає видання.

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