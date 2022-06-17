Коллегия еврокомиссаров подтвердила решение о статусе кандидата в ЕС для Украины и Молдовы - СМИ
Киев • УНН
КИИИ. 17 июня. УНН. Коллегия еврокомиссаров подтвердила решение о статусе кандидата в ЕС для Украины и Молдовы, сообщил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter, пишет УНН.
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"Заседание коллегии еврокомиссаров подошло к концу. Подтверждено решение со вчерашнего вечера. Статус кандидата для Украины и Молдовы. Грузия должна выполнить условия, чтобы получить статус", - написал Йозвяк.
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский официально подал заявку на вступление в ЕС в конце февраля, а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вручила президенту Украины опросник на вступление во время своего визита в Киев в апреле. Полностью заполненный его Украина передала Еврокомиссии 9 мая.
Теперь главы государств и правительств ЕС обсудят вопросы заявку Украины на вступление в ЕС на саммите 23-24 июня.
Перед этим Bloomberg утверждало, что поддержка со стороны государств-членов ЕС не является завершенным соглашением, поскольку некоторые страны, включая Данию и Нидерланды, ранее выражали оговорки о предоставлении статуса кандидата Украине. Но теперь, когда на борту находятся крупнейшие члены блока, ведь лидеры Франции, ФРГ и Италии высказали поддержку, другим будет трудно заблокировать это решение, отмечает издание.