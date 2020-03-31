Колеги Ірини Бекешкіної запропонували владі Києва перейменувати вулицю на її честь
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Колектив Фонду "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва" звернувся до міського голови Києва Віталія Кличка з клопотанням вшанувати пам’ять видатної української соціологині й громадської діячки Ірини Бекешкіної назвою однієї з вулиць міста. Про це повідомляє УНН з посиланням на Фонд "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва".
Як варіант, її колеги пропонують перейменувати вулицю Генерала Карбишева, на якій постійно проживала Ірина Бекешкіна у Києві.
Колектив Фонду сподівається, що за підтримки голови міста Віталія Кличка депутати Київради ухвалять позитивне рішення.
"Вважаємо, що такий крок з вашого боку буде схвально оцінено не лише киянами, а й усією науковою спільнотою та громадянським суспільством України", – зазначається у зверненні.
Нагадаємо, 21 березня померла директор фонду “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва, відомий соціолог Ірина Бекешкіна.