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Колеги Ірини Бекешкіної запропонували владі Києва перейменувати вулицю на її честь

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Колектив Фонду "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва" звернувся до міського голови Києва Віталія Кличка з клопотанням вшанувати пам’ять видатної української соціологині й громадської діячки Ірини Бекешкіної назвою однієї з вулиць міста. Про це повідомляє УНН з посиланням на Фонд "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва".

Як варіант, її колеги пропонують перейменувати вулицю Генерала Карбишева, на якій постійно проживала Ірина Бекешкіна у Києві.

Колектив Фонду сподівається, що за підтримки голови міста Віталія Кличка депутати Київради ухвалять позитивне рішення.

"Вважаємо, що такий крок з вашого боку буде схвально оцінено не лише киянами, а й усією науковою спільнотою та громадянським суспільством України", – зазначається у зверненні.

Нагадаємо, 21 березня померла директор фонду “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва, відомий соціолог Ірина Бекешкіна.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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