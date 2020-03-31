Коллеги Ирины Бекешкиной предложили властям Киева переименовать улицу в ее честь
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Коллектив Фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" обратился к мэру Киева Виталия Кличко с ходатайством почтить память выдающегося украинского социолога и общественного деятеля Ирины Бекешкиной названием одной из улиц города. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Фонд "Демократические инициативы имени Илька Кучерива".
Как вариант, ее коллеги предлагают переименовать улицу Генерала Карбышева, на которой постоянно проживала Ирина Бекешкина в Киеве.
Коллектив Фонда надеется, что при поддержке главы города Виталия Кличко депутаты Киевсовета примут положительное решение.
"Считаем, что такой шаг с вашей стороны будет хорошо оценен не только киевлянами, но и всей научной общественностью и гражданским обществом Украины", - отмечается в обращении.
Напомним, 21 марта умерла директор фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, известный социолог Ирина Бекешкина.