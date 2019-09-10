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Кольченко у в'язниці уникав дискусій щодо Криму

Кольченко у в'язниці уникав дискусій щодо Криму

Київ • УНН

 • 10373 перегляди

КИЇВ. 10 вересня. УНН. Звільнений з Росії український активіст Олександр Кольченко розповів, що у в’язниці мав багато дискусій з в’язнями щодо того, кому належить Крим. Про це він заявив сьогодні під час першої пресконференції після звільнення, передає кореспондент УНН.

Відповідаючи на питання журналіста чи були у нього дискусії з в’язнями щодо України, Кольченко відповів: “Я багато спілкувався з в’язнями. Багато було суперечок стосовно „Крим наш“ і так далі. Але з часом я намагався уникати їх, тому що я така категорія людей, яким нічого не доведеш у суперечці”.

Також активіст повідомив, що зберіг свої погляди і збирається продовжити громадську діяльність.

Нагадаємо, звільнений з російського ув’язнення український активіст Олександр Кольченко не збирається повертатися до Криму, доки Путін знаходиться при владі.

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