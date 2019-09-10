Кольченко в тюрьме избегал дискуссий касательно Крыма
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Освобожденный из России украинский активист Александр Кольченко рассказал, что в тюрьме было много дискуссий с узниками относительно того, кому принадлежит Крым. Об этом он заявил сегодня во время первой пресс-конференции после освобождения, передает корреспондент УНН.
Отвечая на вопрос журналиста были ли у него дискуссии с заключенными касательно Украины, Кольченко ответил: “Я много общался с заключенными. Много было споров относительно „Крым наш“ и так далее. Но со временем я старался избегать их, потому что я такая категория людей, которым ничего не докажешь в споре”.
Также активист сообщил, что сохранил свои взгляды и собирается продолжить общественную деятельность.
Напомним, освобожден из российского заключения украинский активист Александр Кольченко не собирается возвращаться в Крым, пока Путин находится у власти.