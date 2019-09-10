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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 92039 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 115482 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 107220 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 113788 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 121312 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 149014 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149177 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Кольченко в тюрьме избегал дискуссий касательно Крыма

Кольченко в тюрьме избегал дискуссий касательно Крыма

Киев  •  УНН

 • 10370 просмотра

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Освобожденный из России украинский активист Александр Кольченко рассказал, что в тюрьме было много дискуссий с узниками относительно того, кому принадлежит Крым. Об этом он заявил сегодня во время первой пресс-конференции после освобождения, передает корреспондент УНН.

Отвечая на вопрос журналиста были ли у него дискуссии с заключенными касательно Украины, Кольченко ответил: “Я много общался с заключенными. Много было споров относительно „Крым наш“ и так далее. Но со временем я старался избегать их, потому что я такая категория людей, которым ничего не докажешь в споре”.

Также активист сообщил, что сохранил свои взгляды и собирается продолжить общественную деятельность.

Напомним, освобожден из российского заключения украинский активист Александр Кольченко не собирается возвращаться в Крым, пока Путин находится у власти.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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