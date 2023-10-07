Колаборант який знімав постановче відео для росТБ, проведе за ґратами 7 років
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Колаборант який на замовлення російського телебачення знімав постановче інтерв'ю про мобілізацію в Одесі, отримав строк 7 років ув'язнення, Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.
Деталі
За підтримки публічного обвинувачення прокурорами Одеської обласної прокуратури суд визнав одесита винним у колабораційній діяльності (ч. 6 ст. 111-1 КК України).
З огляду на співпрацю зі слідством, його засуджено до 7 років позбавлення волі. Також чоловіка позбавлено права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування строком на 10 років.
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"Прокурорами у суді було доведено, що засуджений спільно зі своїм приятелем – псевдожурналістом на замовлення російського пропагандистського телеканалу РЕН-ТВ зробили відео з фейковою інформацією щодо обставин мобілізації в Одесі", - йдеться у повідомлені.
Зазначається, що на виконання завдання російських телевізійників вони записали постановче інтерв'ю з нібито співробітником Одеського обласного ТЦК та СП.
Засуджений, видаючи себе за військкома, розповідав як змушений полювати на чоловіків призовного віку, щоб самому уникнути мобілізації.
Зміст запитань і відповідей, висловлених в інтерв'ю, вони отримали від російських пропагандистів. Ворожа пропаганда транслювалася на російських телеканалах та в інтернеті.
Обвинувальний акт стосовно другого фігуранта – псевдожурналіста незабаром буде скеровано до суду.
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