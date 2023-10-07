Коллаборант, снимавший видео для росТВ, проведет за решеткой 7 лет
Киев • УНН
Киев. 7 октября. УН. Коллаборант по заказу российского телевидения снимал постановочное интервью о мобилизации в Одессе, получил срок 7 лет заключения, об этом сообщает офис Генерального прокурора, передает УНН.
Детали
При поддержке публичного обвинения прокурорами Одесской областной прокуратуры суд признал одессита виновным в коллаборационной деятельности (ч. 6 ст. 111-1 УК Украины).
Учитывая сотрудничество со следствием, он приговорен к 7 годам лишения свободы. Также мужчина лишен права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 10 лет.
Цитата
"Прокурорами в суде было доказано, что осужден совместно со своим приятелем – псевдожурналистом по заказу российского пропагандистского телеканала РЕН-ТВ сделали видео с фейковой информацией об обстоятельствах мобилизации в Одессе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на выполнение задания российских телевизионщиков они записали постановочное интервью с якобы сотрудником Одесского областного ТЦК и СП.
Осужденный, выдавая себя за военкома, рассказывал как вынужден охотиться на мужчин призывного возраста, чтобы самому избежать мобилизации.
Содержание вопросов и ответов, высказанных в интервью, они получили от российских пропагандистов. Вражеская пропаганда транслировалась на российских телеканалах и в интернете.
Обвинительный акт в отношении второго фигуранта – псевдожурналиста вскоре будет направлен в суд.
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