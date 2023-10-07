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Коллаборант, снимавший видео для росТВ, проведет за решеткой 7 лет

Коллаборант, снимавший видео для росТВ, проведет за решеткой 7 лет

Киев • УНН

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Киев. 7 октября. УН. Коллаборант по заказу российского телевидения снимал постановочное интервью о мобилизации в Одессе, получил срок 7 лет заключения, об этом сообщает офис Генерального прокурора, передает УНН.

Детали

При поддержке публичного обвинения прокурорами Одесской областной прокуратуры суд признал одессита виновным в коллаборационной деятельности (ч. 6 ст. 111-1 УК Украины).

Учитывая сотрудничество со следствием, он приговорен к 7 годам лишения свободы. Также мужчина лишен права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 10 лет.

Цитата

"Прокурорами в суде было доказано, что осужден совместно со своим приятелем – псевдожурналистом по заказу российского пропагандистского телеканала РЕН-ТВ сделали видео с фейковой информацией об обстоятельствах мобилизации в Одессе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на выполнение задания российских телевизионщиков они записали постановочное интервью с якобы сотрудником Одесского областного ТЦК и СП.

Осужденный, выдавая себя за военкома, рассказывал как вынужден охотиться на мужчин призывного возраста, чтобы самому избежать мобилизации.

Содержание вопросов и ответов, высказанных в интервью, они получили от российских пропагандистов. Вражеская пропаганда транслировалась на российских телеканалах и в интернете.

Обвинительный акт в отношении второго фигуранта – псевдожурналиста вскоре будет направлен в суд.

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