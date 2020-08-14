Коктейлі на основі вина б'ють рекорди продажів в Америці
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. За останні 12 місяців в Америці продажі коктейлів на основі вина зросли на 94%, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Про це свідчать дані дослідницької компанії Nielsen, передає УНН з посиланням на thedrinksbusiness.com.
В цілому, за рік продаж всіх спиртних напоїв в Америці збільшилася на 29%.
"Вина, як і раніше, демонструють істотне зростання +17,3%. У той же час, продажі пива виросли всього на 7,8%", - йдеться в повідомленні.
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У розрізі вин найбільше зріс попит на ігристі - на 32,8%.
"Продажі столових вин впали на 13,6%", - сказано в повідомленні.
Відзначимо, що в Україні, за оцінками експертів, теж спостерігається "мода" на легкий алкоголь і зокрема на винні газовані напої, а також коктейлі: такі як мохіто, фраголіно, шпріц, сангрія і т.д.
Нагадаємо, що український виробник вин і коньяків Koktebel недавно представив на ринку готові алкогольні коктейлі в пляшках.