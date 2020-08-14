Коктейли на основе вина бьют рекорды продаж в Америке

Коктейли на основе вина бьют рекорды продаж в Америке
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. За последние 12 месяцев в Америке продажи коктейлей на основе вина выросли на 94%, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные исследовательской компании Nielsen, передает УНН со ссылкой на thedrinksbusiness.com.
В целом, за год продажа всех спиртных напитков в Америке увеличилась на 29%.
"Вина, как и ранее, демонстрируют существенный рост +17,3%. В то же время, продажи пива выросли всего на 7,8%", - говорится в сообщении.
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В разрезе вин больше всего вырос спрос на игристые - на 32,8%.
"Продажи столовых вин упали на 13,6%", - говорится в сообщении.
Отметим, что в Украине, по оценкам экспертов, тоже наблюдается "мода" на легкий алкоголь и в частности на винные газированные напитки, а также коктейли: такие как мохито, фраголино, шприц, сангрия и т.д.
Напомним, что украинский производитель вин и коньяков Koktebel недавно представил на рынке готовые алкогольные коктейли в бутылках.