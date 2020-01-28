Коболєв: з 1 травня чекаємо на остаточне відкриття газового ринку для населення
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Глава НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв очікує на остаточне відкриття газового ринку для населення з 1 травня 2020 і на конкуренцію на ньому між незалежними постачальниками. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
“З 1 травня 2020 чекаємо на остаточне відкриття газового ринку для населення і на конкуренцію на ньому між незалежними постачальниками. Тоді питання, з чого саме складається ціна на газ, стане неактуальним: ви просто обиратимете для себе найвигіднішу пропозицію серед декількох постачальників”, — написав Андрій Коболєв.
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Нагадаємо, після запровадження НКРЕКП нових тарифів для АТ “Укртрансгаз” в кожній області України діятиме своя ціна на газ для побутових споживачів.