Коболев: с 1 мая ждем окончательного открытия газового рынка для населения
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев ожидает окончательное открытие газового рынка для населения с 1 мая 2020 года и конкуренцию на нем между независимыми поставщиками. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"С 1 мая 2020 ожидаем окончательное открытие газового рынка для населения и конкуренцию на нем между независимыми поставщиками. Тогда вопрос, с чего складывается цена на газ станет неактуальным: вы просто будете выбирать для себя самое выгодное предложение среди нескольких поставщиков", - написал Андрей Коболев.
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Напомним, после введения НКРЭКУ новых тарифов для АО "Укртрансгаз" в каждой области Украины будет действовать своя цена на газ для бытовых потребителей.