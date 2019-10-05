Коболєв назвав головний фактор зменшення доходів бюджету від імпорту газу
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Імпортна ціна газу в цьому році впала і це стало головним фактором зменшення доходів бюджету від імпорту газу. Таку та інші думки висловив на своїй сторінці у Facebook голова правління НАК “Нафтогаз України” Андрій Коболєв відповідаючи на допис колишнього нардепа Тетяни Острікової, передає УНН.
“Імпортна ціна газу впала цього року — це головний фактор зменшення доходів бюджету від імпорту газу. За своїм впливом він переважає всі інші чинники”, — відповів Коболєв Остріковій на закид того, що “імпортна нафта коштує дешевше”.
У свою чергу, на слова про те, що “частина газу оформлюється Нафтогазом не в режимі імпорт (тобто не сплачується пдв), а режим „митний склад“” Коболєв заявив, зокрема, що “режимом „митний склад“ користується не тільки Нафтогаз, а багато міжнародних трейдерів, що дозволило накопичити рекордний рівень запасів газу в ПСГ”.
А на закид, що “обладнання для зеленої енергетики імпортується з пільгою по ПДВ, тобто без його сплати” глава правління “Нафтогазу” сказав, що “прогноз доходів бюджету від імпорту газу, розроблений попереднім урядом, було зроблено без врахування думки Нафтогазу. Як і прогноз ренти, прибутку та дивідендів”.
Він також додав, що “не була врахована вимога Закону України щодо компенсації витрат Нафтогазу від виконання спеціальних обов‘язків — зокрема, продажу газу для задоволення потреб населення та теплової генерації за цінами нижче ринкових”.
“Чим раніше бюджет 2019 року буде адаптовано до вимог закону та реальної ринкової ситуації, тим менше проблем нам треба буде вирішувати в “авральному режимі”, — резюмував Коболєв.
Нагадаємо, Коболєв запевнив, що Нафтогаз робить усе можливе для вчасного анбандлінгу.