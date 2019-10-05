Коболєв назвав головний фактор зменшення доходів бюджету від імпорту газу

$41.400.13
45.840.29
ukru
На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
11:26 • 5370 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
10:35 • 12440 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
09:11 • 46156 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

07:48 • 40236 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
06:31 • 40463 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 251267 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 166958 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 139522 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 140695 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 152424 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
2.2м/с
38%
Популярнi новини

Держдеп США: Єдина тема переговорів з росією – припинення вогню в Україні

11 квітня, 03:25 • 49160 перегляди

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

11 квітня, 05:36 • 30390 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

07:02 • 47427 перегляди

"Рамштайн" стартував у Брюсселі: уже оголосили про нову коаліцію

08:05 • 45499 перегляди

У Луцькому ТЦК знайшли мертвим очільника ВЛК: що відомо

09:39 • 17002 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

09:11 • 46134 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 251249 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 204161 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 321174 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 340478 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Джон Хілі

Себастьєн Лекорню

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Китай

Реклама
УНН Lite

Розмови тільки про себе та колишніх: що найбільше дратує українців на початку стосунків - опитування

10:29 • 5448 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

07:02 • 47606 перегляди

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

11 квітня, 05:36 • 30567 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 66327 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 48524 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

The New York Times

MIM-104 Patriot

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

Коболєв назвав головний фактор зменшення доходів бюджету від імпорту газу

Київ • УНН

 • 14885 перегляди

КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Імпортна ціна газу в цьому році впала і це стало головним фактором зменшення доходів бюджету від імпорту газу. Таку та інші думки висловив на своїй сторінці у Facebook голова правління НАК “Нафтогаз України” Андрій Коболєв відповідаючи на допис колишнього нардепа Тетяни Острікової, передає УНН.

Коболєв назвав головний фактор зменшення доходів бюджету від імпорту газу

“Імпортна ціна газу впала цього року — це головний фактор зменшення доходів бюджету від імпорту газу. За своїм впливом він переважає всі інші чинники”, — відповів Коболєв Остріковій на закид того, що “імпортна нафта коштує дешевше”.

У свою чергу, на слова про те, що “частина газу оформлюється Нафтогазом не в режимі імпорт (тобто не сплачується пдв), а режим „митний склад“” Коболєв заявив, зокрема, що “режимом „митний склад“ користується не тільки Нафтогаз, а багато міжнародних трейдерів, що дозволило накопичити рекордний рівень запасів газу в ПСГ”.

А на закид, що “обладнання для зеленої енергетики імпортується з пільгою по ПДВ, тобто без його сплати” глава правління “Нафтогазу” сказав, що “прогноз доходів бюджету від імпорту газу, розроблений попереднім урядом, було зроблено без врахування думки Нафтогазу. Як і прогноз ренти, прибутку та дивідендів”.

Він також додав, що “не була врахована вимога Закону України щодо компенсації витрат Нафтогазу від виконання спеціальних обов‘язків — зокрема, продажу газу для задоволення потреб населення та теплової генерації за цінами нижче ринкових”.

“Чим раніше бюджет 2019 року буде адаптовано до вимог закону та реальної ринкової ситуації, тим менше проблем нам треба буде вирішувати в “авральному режимі”, — резюмував Коболєв.

Нагадаємо, Коболєв запевнив, що Нафтогаз робить усе можливе для вчасного анбандлінгу.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаПолітика
Brent
$63.28
Bitcoin
$82,124.60
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.34
Золото
$3,231.30
Ethereum
$1,558.08