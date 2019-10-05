Коболев назвал главный фактор уменьшения доходов бюджета от импорта газа
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. Импортная цена газа в этом году упала и это стало главным фактором уменьшения доходов бюджета от импорта газа. Такое и другие мнения высказал на своей странице в Facebook глава правления НАК “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев отвечая на пост бывшего нардепа Татьяны Остриков, передает УНН.
“Импортная цена газа упала этого года — это главный фактор уменьшения доходов бюджета от импорта газа. По своему воздействию он превосходит все другие факторы”, — ответил Коболев Остриков на упрек о том, что “импортная нефть стоит дешевле”.
В свою очередь, на слова о том, что “часть газа оформляется Нафтогазом не в режиме импорт (т.е. не уплачивается НДС), а в режиме “таможенный состав” Коболев заявил, в частности, что “режимом „таможенный состав“ пользуется не только Нафтогаз а многие международные трейдеры, что позволило накопить рекордный уровень запасов газа в ПХГ”.
А на упрек, что “оборудования для зеленой энергетики импортируется со льготой по НДС, то есть без его уплаты” глава правления “Нафтогаза” сказал, что “прогноз доходов бюджета от импорта газа, разработанный предыдущим правительством, было сделано без учета мнения Нафтогаза. Как и прогноз ренты, прибыли и дивидендов”.
Он также добавил, что “не было учтено требование Закона Украины о компенсации расходов Нафтогаза от выполнения специальных обязанностей — в частности, продажи газа для удовлетворения потребностей населения и тепловой генерации по ценам ниже рыночных”.
“Чем раньше бюджет 2019 года будет адаптирован к требованиям закона и реальной рыночной ситуации, тем меньше проблем нам предстоит решать в “авральном режиме”, — резюмировал Коболев.
Напомним, Коболев заверил, что Нафтогаз делает все возможное для своевременного анбандлингу.