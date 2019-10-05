Коболев назвал главный фактор уменьшения доходов бюджета от импорта газа

КИЕВ. 5 октября. УНН. Импортная цена газа в этом году упала и это стало главным фактором уменьшения доходов бюджета от импорта газа. Такое и другие мнения высказал на своей странице в Facebook глава правления НАК “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев отвечая на пост бывшего нардепа Татьяны Остриков, передает УНН.