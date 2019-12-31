Коболєв назвав беззаперечну перемогу України в газових переговорах
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв розповів про беззаперечну перемогу України в газових переговорах, передає УНН.
“Нам таки вдалось прибрати Газпром як „супероператора“ з головної точки приєднання між Україною та ЄС”, — написав Коболєв на своїй сторінці у Facebook і додав, що це беззаперечна перемога.
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Нагадаємо, 31 грудня в Брюселі ТОВ “Оператор ГТС України” підписало зі словацьким оператором EUSTREAM технічний договір про взаємодію (interconnection agreement) за європейськими правилами з 1 січня 2020 року в точках Будінце та Ужгород-Велке Капушани. А напередодні, 30 грудня у Відні, ОГТСУ уклав міжоператорську угоду з ВАТ “Газпром”, оператором російської газотранспортної системи.