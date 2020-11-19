Книга Барака Обами встановила рекорди у перший день продажів

"Продажі за попереднім замовленням, плюс продажі за перший день склали 887 тисяч одиниць "у всіх форматах та виданнях у США та Канаді", - повідомив Penguin Random House у середу.

Видавець зазначив, що цей результат представляє "найбільший загальний обсяг продажів за перший день будь-якої книги, коли-небудь виданої" компанією.

Так, робота Барака Обами обійшла мемуари його дружини Мішель Обами, чия книга "Становлення" злетіла на вершину чартів у 2018 році.

Нагадаємо, у вівторок почалися продажі мемуарів 44-го президента США Барака Обами. Американський стартовий тираж "Землі обітованої" становить 3 млн примірників.

Як повідомлялося, колишня перша леді Мішель Обама вибухнула критикою у бік президента США Дональда Трампа у своїй книзі, написавши, яким шоком для неї стало дізнатись, хто замінить її чоловіка в Овальному кабінеті.