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Книга Барака Обами встановила рекорди у перший день продажів

Книга Барака Обами встановила рекорди у перший день продажів

Київ • УНН

 • 16706 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН. Перший том книги "Земля обітована" 44-го президента США Барака Обами встановив рекорд у перший день продажів. Про це повідомляє телеканал CNN із посиланням на заяву видавця Penguin Random House, передає УНН.

"Продажі за попереднім замовленням, плюс продажі за перший день склали 887 тисяч одиниць "у всіх форматах та виданнях у США та Канаді", - повідомив Penguin Random House у середу.

Видавець зазначив, що цей результат представляє "найбільший загальний обсяг продажів за перший день будь-якої книги, коли-небудь виданої" компанією.

Так, робота Барака Обами обійшла мемуари його дружини Мішель Обами, чия книга "Становлення" злетіла на вершину чартів у 2018 році.

Нагадаємо, у вівторок почалися продажі мемуарів 44-го президента США Барака Обами. Американський стартовий тираж "Землі обітованої" становить 3 млн примірників.

Як повідомлялося, колишня перша леді Мішель Обама вибухнула критикою у бік президента США Дональда Трампа у своїй книзі, написавши, яким шоком для неї стало дізнатись, хто замінить її чоловіка в Овальному кабінеті.

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