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Мішель Обама “порвала” Трампа в своїй новій книзі

Мішель Обама “порвала” Трампа в своїй новій книзі

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. Колишня перша леді Мішель Обама вибухнула критикою в бік президента США Дональда Трампа в своїй новій книзі, написавши, яким шоком для неї стало дізнатись, хто замінить її чоловіка в Овальному кабінеті, передає УНН з посиланням на Bloomberg.

Вона також засуджує “світлішу” кампанію Трампа, яка ставить під сумнів громадянство її чоловіка. Обама називає її фанатичною та небезпечною, “навмисно створеною для того, щоб розбудити “чокнутих і диваків”.

У своїх мемуарах “Становлення”, яку вона презентує у вівторок, Обама пише про все, починаючи від того, як росла в Чикаго, протистояла расизму в суспільному житті, та стала першою чорношкірою першою леді в країні.

Обама пише, що вона вважає “показухою” заяви Трампа, який оголосив про участь у президентських перегонах в 2015 році. Вона висловлює занепокоєння щодо того, як багато жінок обрали “жінконенависника” замість Гілларі Клінтон, “винятково кваліфікованої жінки-кандидата”.

Вона пише, як її тіло “дзижчало від люті” після того, як вона подивилась ганебну стрічку “Доступ до Голлівуду”, в якій Трамп хвастає сексуальними нападами на жінок.

Вона також звинувачує Трампа в тому, що він використовував мову тіла, щоб “переслідувати” Клінтон під час виборчих дебатів. Вона пише, як Трамп слідував за Клінтон навколо сцени, стояв поруч і “намагається зменшити її присутність”.

Екс-перша леді запускає свою рекламну кампанію книги у вівторок в Об’єднаному центрі Чикаго, куди вже придбали квитки десятки тисяч людей, вартістю від трохи менше 30 до тисяч доларів. Модератором заходу буде Опра Уїфрі.
“Становлення” є частиною спільної книжкової угоди з колишнім президентом Бараком Обамою, чиї мемуари очікуються в наступному році, і які, як вважається, окупляться десятками мільйонів доларів.

Як повідомляв УНН, ранішу книгу про президента США “Страх. Трамп у Білому домі” випустив журналіст, член редколегії газети The Washington Post Боб Вудворд. У Білому Домі її назвали збіркою сфабрикованих історій, переказаних екс-співробітниками, щоб зганьбити президента.

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