Мишель Обама "порвала" Трампа в своей новой книге

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106782 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 113630 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 151219 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 145507 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136946 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128448 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 171902 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118102 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141661 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145414 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Мишель Обама "порвала" Трампа в своей новой книге

Мишель Обама "порвала" Трампа в своей новой книге

Киев  •  УНН

 • 10939 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Бывшая первая леди Мишель Обама взорвалась критикой в сторону президента США Дональда Трампа в своей новой книге, написав, каким шоком для нее стало узнать, кто заменит ее мужа в Овальном кабинете, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Она также осуждает "светлую" кампанию Трампа, которая ставит под сомнение гражданство ее мужа. Обама называет ее фанатичной и опасной, "намеренно созданной для того, чтобы разбудить "чокнутых и чудаков".

В своих мемуарах "Становления", которые она представляет во вторник, Обама пишет обо всем, начиная от того, как росла в Чикаго, противостояла расизму в общественной жизни, и стала первой чернокожей первой леди в стране.

Обама пишет, что она считает "показухой" заявления Трампа, который объявил об участии в президентской гонке в 2015 году. Она выражает обеспокоенность тем, как много женщин выбрали "женоненавистника" вместо Хиллари Клинтон, "исключительно квалифицированной женщины-кандидата".

Она пишет, как ее тело "жужжало от ярости" после того, как она посмотрела позорный фильм "Доступ в Голливуд", в которой Трамп хвастает сексуальными нападениями на женщин.

Она также обвиняет Трампа в том, что он использовал язык тела, чтобы "преследовать" Клинтон во время избирательных дебатов. Она пишет, как Трамп следовал Клинтон вокруг сцены, стоял рядом и "пытался уменьшить ее присутствие".

Экс-первая леди запускает свою рекламную кампанию книги во вторник в Объединенном центре Чикаго, куда уже приобрели билеты десятки тысяч людей, стоимостью от чуть менее 30 до тысяч долларов. Модератором мероприятия будет Опра Уифри.
"Становление" является частью общего книжного соглашения с бывшим президентом Бараком Обамой, чьи мемуары ожидаются в следующем году, и которые, как считается, окупятся десятками миллионов долларов.

Как сообщал УНН, книгу о президенте США "Страх. Трамп в Белом доме" выпустил журналист, член редколлегии газеты The Washington Post Боб Вудворд. В Белом Доме ее назвали сборником сфабрикованных историй, перечисленных экс-сотрудниками, чтобы опорочить президента.

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