Мишель Обама "порвала" Трампа в своей новой книге

Она также осуждает "светлую" кампанию Трампа, которая ставит под сомнение гражданство ее мужа. Обама называет ее фанатичной и опасной, "намеренно созданной для того, чтобы разбудить "чокнутых и чудаков".

В своих мемуарах "Становления", которые она представляет во вторник, Обама пишет обо всем, начиная от того, как росла в Чикаго, противостояла расизму в общественной жизни, и стала первой чернокожей первой леди в стране.

Обама пишет, что она считает "показухой" заявления Трампа, который объявил об участии в президентской гонке в 2015 году. Она выражает обеспокоенность тем, как много женщин выбрали "женоненавистника" вместо Хиллари Клинтон, "исключительно квалифицированной женщины-кандидата".

Она пишет, как ее тело "жужжало от ярости" после того, как она посмотрела позорный фильм "Доступ в Голливуд", в которой Трамп хвастает сексуальными нападениями на женщин.

Она также обвиняет Трампа в том, что он использовал язык тела, чтобы "преследовать" Клинтон во время избирательных дебатов. Она пишет, как Трамп следовал Клинтон вокруг сцены, стоял рядом и "пытался уменьшить ее присутствие".

Экс-первая леди запускает свою рекламную кампанию книги во вторник в Объединенном центре Чикаго, куда уже приобрели билеты десятки тысяч людей, стоимостью от чуть менее 30 до тысяч долларов. Модератором мероприятия будет Опра Уифри.

"Становление" является частью общего книжного соглашения с бывшим президентом Бараком Обамой, чьи мемуары ожидаются в следующем году, и которые, как считается, окупятся десятками миллионов долларов.

Как сообщал УНН, книгу о президенте США "Страх. Трамп в Белом доме" выпустил журналист, член редколлегии газеты The Washington Post Боб Вудворд. В Белом Доме ее назвали сборником сфабрикованных историй, перечисленных экс-сотрудниками, чтобы опорочить президента.