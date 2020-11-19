Книга Барака Обамы установила рекорды в первый день продаж
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Первый том книги "Земля обетованная" 44-го президента США Барака Обамы установил рекорд в первый день продаж. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление издателя Penguin Random House, передает УНН.
"Продажи по предварительному заказу, плюс продажи за первый день составили 887 тысяч единиц "во всех форматах и изданиях в США и Канаде", - сообщил Penguin Random House в среду.
Издатель отметил, что этот результат представляет "наибольший общий объем продаж за первый день любой книги, когда-либо выданной" компанией.
Так, работа Барака Обамы обошла мемуары его жены Мишель Обамы, чья книга "Становление" взлетела на вершину чартов в 2018 году.
Напомним, во вторник начались продажи мемуаров 44-го президента США Барака Обамы. Американский стартовый тираж "Земли обетованной" составляет 3 млн экземпляров.
Как сообщалось, бывшая первая леди Мишель Обама взорвалась критикой в сторону президента США Дональда Трампа в своей книге, написав, каким шоком для нее стало узнать, кто заменит ее мужа в Овальном кабинете.