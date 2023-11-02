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КНДР закриває свої посольства по світу, очікуючи більшої вигоди від поставок зброї в рф - ЗМІ

Київ • УНН

 • 247792 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. КНДР починає масово скорочувати посольства Північної Кореї по всьому світі, вважаючи, що він отримає більшу вигоду від угод із Кремлем із продажу зброї. Про це повідомили Bloomberg, пише УНН.

КНДР закриває свої посольства по світу, очікуючи більшої вигоди від поставок зброї в рф - ЗМІ

Цитата

«Північна Корея — це економічно вигідний народ», — сказав Кінг Мелорі , директор Центру глобальних ризиків і безпеки корпорації RAND.

Деталі

КНДР вже закрила свої посольства в Уганді та Анголі. Пхеньян також планує закрити своє консульство в Гонконзі, Іспанії та більше ніж десять дипломатичних установ в Африці та інших країнах.

Закриття відбуваються через те, що Північна Корея активізувала прибутковий бізнес із надання боєприпасів рф. У розвідці Південної Кореї вважають, що КНДР вже відправила в росію понад мільйон артилерійських снарядів із серпня.  В свою чергу рф може запропонувати КНДР доступ до її банківських систем, передачу технологій і допомогу в закупівлі компонентів за кордоном, які можна використовувати для створення зброї, що набагато вигідніше для сторін, ніж робота дипломатичних представництв.

Також міністерство об’єднання Південної Кореї вважає, що у Кім Чен Ина закінчуються гроші, щоб підтримувати роботу всіх своїх дипломатичних установ через глобальні санкції, які виснажують його бюджет.

Нагадаємо

Вчора повідомлялося, що КНДР готова закрити до 12 посольств, у тому числі в Іспанії, Гонконгу та багатьох країнах Африки, що може призвести до закриття майже 25 відсотків посольств. 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: КНДР заявила, що має «непохитну волю» продовжувати співпрацю з рф

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