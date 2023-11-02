КНДР закриває свої посольства по світу, очікуючи більшої вигоди від поставок зброї в рф - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. КНДР починає масово скорочувати посольства Північної Кореї по всьому світі, вважаючи, що він отримає більшу вигоду від угод із Кремлем із продажу зброї. Про це повідомили Bloomberg, пише УНН.
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«Північна Корея — це економічно вигідний народ», — сказав Кінг Мелорі , директор Центру глобальних ризиків і безпеки корпорації RAND.
Деталі
КНДР вже закрила свої посольства в Уганді та Анголі. Пхеньян також планує закрити своє консульство в Гонконзі, Іспанії та більше ніж десять дипломатичних установ в Африці та інших країнах.
Закриття відбуваються через те, що Північна Корея активізувала прибутковий бізнес із надання боєприпасів рф. У розвідці Південної Кореї вважають, що КНДР вже відправила в росію понад мільйон артилерійських снарядів із серпня. В свою чергу рф може запропонувати КНДР доступ до її банківських систем, передачу технологій і допомогу в закупівлі компонентів за кордоном, які можна використовувати для створення зброї, що набагато вигідніше для сторін, ніж робота дипломатичних представництв.
Також міністерство об’єднання Південної Кореї вважає, що у Кім Чен Ина закінчуються гроші, щоб підтримувати роботу всіх своїх дипломатичних установ через глобальні санкції, які виснажують його бюджет.
Нагадаємо
Вчора повідомлялося, що КНДР готова закрити до 12 посольств, у тому числі в Іспанії, Гонконгу та багатьох країнах Африки, що може призвести до закриття майже 25 відсотків посольств.
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