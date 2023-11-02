КНДР закрывает свои посольства по миру, ожидая большей выгоды от поставок оружия в рф - СМИ

$41.080.11
45.050.50
ukru
Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив
10:26 • 22156 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

10:19 • 4486 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

08:53 • 34062 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

06:46 • 122371 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

05:47 • 45012 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 103770 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 158699 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 152498 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 153927 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 159766 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
6.2м/с
40%
Популярные новости

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

8 апреля, 03:43 • 55486 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

8 апреля, 04:44 • 58631 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

06:39 • 53493 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 64254 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 11533 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 22108 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 65507 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 122296 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 238094 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 290843 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Биньямин Нетаньяху

Элон Маск

Олег Синегубов

Владимир Зеленский

Актуальные места

Соединенные Штаты

Украина

Китай

Харьков

Киев

Реклама
УНН Lite

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 12309 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 44871 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 43957 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 57291 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 78455 просмотра
Актуальное

Телеграмма

9К720 Искандер

Financial Times

Шахед-136

Калибр (семейство ракет)

КНДР закрывает свои посольства по миру, ожидая большей выгоды от поставок оружия в рф - СМИ

Киев • УНН

 • 247792 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. КНДР начинает массово сокращать посольства Северной Кореи по всему миру, считая, что он получит большую выгоду от сделок с Кремлем по продаже оружия. Об этом сообщили Bloomberg, пишет УНН.

КНДР закрывает свои посольства по миру, ожидая большей выгоды от поставок оружия в рф - СМИ

Цитата

«Северная Корея — это экономически выгодный народ», — сказал Кинг Мэлори, директор Центра глобальных рисков и безопасности корпорации RAND.

Детали

КНДР уже закрыла свои посольства в Уганде и Анголе. Пхеньян также планирует закрыть свое консульство в Гонконге, Испании и более десяти дипломатических учреждений в Африке и других странах.

Закрытия происходят из-за того, что Северная Корея активизировала прибыльный бизнес по предоставлению боеприпасов россии. В разведке Южной Кореи считают, что КНДР уже отправила в россию более миллиона артиллерийских снарядов с августа.  В свою очередь рф может предложить КНДР доступ к ее банковским системам, передачу технологий и помощь в закупке компонентов за рубежом, которые можно использовать для создания оружия, что гораздо выгоднее для сторон, чем работа дипломатических представительств.

Также министерство объединения Южной Кореи считает, что у Ким Чен Ына заканчиваются деньги, чтобы поддерживать работу всех своих дипломатических учреждений из-за глобальных санкций, которые истощают его бюджет.

Напомним

Вчера сообщалось, что КНДР готова закрыть до 12 посольств, в том числе в Испании, Гонконге и многих странах Африки, что может привести к закрытию почти 25 процентов посольств. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: КНДР заявила, что имеет «непоколебимую волю» продолжать сотрудничество с рф

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$64.21
Bitcoin
$78,892.50
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$35.92
Золото
$3,021.84
Ethereum
$1,566.18