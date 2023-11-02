КНДР закрывает свои посольства по миру, ожидая большей выгоды от поставок оружия в рф - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. КНДР начинает массово сокращать посольства Северной Кореи по всему миру, считая, что он получит большую выгоду от сделок с Кремлем по продаже оружия. Об этом сообщили Bloomberg, пишет УНН.
Цитата
«Северная Корея — это экономически выгодный народ», — сказал Кинг Мэлори, директор Центра глобальных рисков и безопасности корпорации RAND.
Детали
КНДР уже закрыла свои посольства в Уганде и Анголе. Пхеньян также планирует закрыть свое консульство в Гонконге, Испании и более десяти дипломатических учреждений в Африке и других странах.
Закрытия происходят из-за того, что Северная Корея активизировала прибыльный бизнес по предоставлению боеприпасов россии. В разведке Южной Кореи считают, что КНДР уже отправила в россию более миллиона артиллерийских снарядов с августа. В свою очередь рф может предложить КНДР доступ к ее банковским системам, передачу технологий и помощь в закупке компонентов за рубежом, которые можно использовать для создания оружия, что гораздо выгоднее для сторон, чем работа дипломатических представительств.
Также министерство объединения Южной Кореи считает, что у Ким Чен Ына заканчиваются деньги, чтобы поддерживать работу всех своих дипломатических учреждений из-за глобальных санкций, которые истощают его бюджет.
Напомним
Вчера сообщалось, что КНДР готова закрыть до 12 посольств, в том числе в Испании, Гонконге и многих странах Африки, что может привести к закрытию почти 25 процентов посольств.
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