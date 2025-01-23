КНДР цього року передасть росії артилерію та 150 ракет - Буданов

Північна Корея, як очікується, спрямує підкріплення до курської області росії, переважно це будуть ракетні та артилерійські війська, а також балістичні ракети малої дальності KN-23. Про це в інтерв'ю The War Zone розповів керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, пише УНН.

Ми не очікуємо побачити багато нових наземних бойових підрозділів, - заявив Буданов.

Він також зазначив, що нові північнокорейські війська посилять далекобійний артилерійський потенціал росії.

За останні три місяці Північна Корея поставила росії майже 120 170-мм самохідних артилерійських установок M1989 Koksan і 120 240-мм реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) M-1991, і, ймовірно, поставить іще стільки ж у майбутньому. У них дуже багато таких систем, - сказав Буданов.

Видання наголошує, що САУ Koksan оснащена 170-мм гарматою, встановленою у відкритій надбудові, у версії M1989 також є бортовий накопичувач на 12 боєприпасів. Основною перевагою гармати є велика дальність стрільби: за оцінками, 170-мм гармата може стріляти стандартним снарядом на дальність майже 40 км або снарядом із ракетним супроводом на дальність до 60 км.

Більшу частину цієї зброї використовують або проти військ в Україні, або для навчання в росії, зазначив Буданов.

"170-мм гармати мають потужні боєприпаси і хороші можливості", - сказав голова ГУР. "240-мм РСЗВ - це такі самі важкі системи, як і всі інші. Вони створюють більше проблем на передовій".

Підкреслюється, що до артилерії КНДР, як очікується, відправить до москви у 2025 році ще 150 балістичних ракет малої дальності KN-23, сказав Буданов, додавши, що минулого року їх було відправлено 148.

Північнокорейські війська і зброя посилюють проблеми, з якими стикається Україна і в Курську, і у себе вдома. Хоча відмінності в мові та доктрині знижують їх ефективність, величезна чисельність північнокорейських військ змушує Україну витрачати боєприпаси і захищати позиції, які в іншому разі їй, можливо, не довелося б займати.

Водночас голова української розвідки не вражений ефективністю піхоти КНДР.

Вони схожі на біологічних роботів, - резюмував Буданов.

КНДР втратила у Курській області рф близько тисячі військових