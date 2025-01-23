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КНДР цього року передасть росії артилерію та 150 ракет - Буданов

КНДР цього року передасть росії артилерію та 150 ракет - Буданов

Київ • УНН

 • 24853 перегляди

Буданов розповів про плани КНДР щодо постачання росії артилерії та 150 балістичних ракет KN-23 у 2025 році. За останні три місяці Північна Корея вже передала рф 240 артилерійських систем.

Північна Корея, як очікується, спрямує підкріплення до курської області росії, переважно це будуть ракетні та артилерійські війська, а також балістичні ракети малої дальності KN-23. Про це в інтерв'ю The War Zone розповів керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, пише УНН.

Ми не очікуємо побачити багато нових наземних бойових підрозділів,

- заявив Буданов.

Він також зазначив, що нові північнокорейські війська посилять далекобійний артилерійський потенціал росії.

За останні три місяці Північна Корея поставила росії майже 120 170-мм самохідних артилерійських установок M1989 Koksan і 120 240-мм реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) M-1991, і, ймовірно, поставить іще стільки ж у майбутньому. У них дуже багато таких систем,

- сказав Буданов.

Видання наголошує, що САУ Koksan оснащена 170-мм гарматою, встановленою у відкритій надбудові, у версії M1989 також є бортовий накопичувач на 12 боєприпасів. Основною перевагою гармати є велика дальність стрільби: за оцінками, 170-мм гармата може стріляти стандартним снарядом на дальність майже 40 км або снарядом із ракетним супроводом на дальність до 60 км.

Більшу частину цієї зброї використовують або проти військ в Україні, або для навчання в росії, зазначив Буданов.

"170-мм гармати мають потужні боєприпаси і хороші можливості", - сказав голова ГУР. "240-мм РСЗВ - це такі самі важкі системи, як і всі інші. Вони створюють більше проблем на передовій".

Підкреслюється, що до артилерії КНДР, як очікується, відправить до москви у 2025 році ще 150 балістичних ракет малої дальності KN-23, сказав Буданов, додавши, що минулого року їх було відправлено 148.

Північнокорейські війська і зброя посилюють проблеми, з якими стикається Україна і в Курську, і у себе вдома. Хоча відмінності в мові та доктрині знижують їх ефективність, величезна чисельність північнокорейських військ змушує Україну витрачати боєприпаси і захищати позиції, які в іншому разі їй, можливо, не довелося б займати.

Водночас голова української розвідки не вражений ефективністю піхоти КНДР.

Вони схожі на біологічних роботів,

- резюмував Буданов.

КНДР втратила у Курській області рф близько тисячі військових23.01.25, 02:42 • 109564 перегляди

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ВійнаПолітика

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