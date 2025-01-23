КНДР в этом году передаст россии артиллерию и 150 ракет - Буданов
Киев • УНН
Буданов рассказал о планах КНДР по поставкам россии артиллерии и 150 баллистических ракет KN-23 в 2025 году. За последние три месяца Северная Корея уже передала рф 240 артиллерийских систем.
Северная Корея, как ожидается, направит подкрепление в курскую область россии, преимущественно это будут ракетные и артиллерийские войска, а также баллистические ракеты малой дальности KN-23. Об этом в интервью The War Zone рассказал руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, пишет УНН.
Мы не ожидаем увидеть много новых наземных боевых подразделений,
Он также отметил, что новые северокорейские войска усилят дальнобойный артиллерийский потенциал россии.
За последние три месяца Северная Корея поставила россии почти 120 170-мм самоходных артиллерийских установок M1989 Koksan и 120 240-мм реактивных систем залпового огня (РСЗО) M-1991, и, вероятно, поставит еще столько же в будущем. У них очень много таких систем,
Издание отмечает, что САУ Koksan оснащена 170-мм пушкой, установленной в открытой надстройке, в версии M1989 также есть бортовой накопитель на 12 боеприпасов. Основным преимуществом пушки является большая дальность стрельбы: по оценкам, 170-мм пушка может стрелять стандартным снарядом на дальность почти 40 км или снарядом с ракетным сопровождением на дальность до 60 км.
Большую часть этого оружия используют либо против войск в Украине, либо для обучения в России, отметил Буданов.
"170-мм пушки имеют мощные боеприпасы и хорошие возможности", - сказал глава ГУР. "240-мм РСЗО - это такие же тяжелые системы, как и все остальные. Они создают больше проблем на передовой".
Подчеркивается, что до артиллерии КНДР, как ожидается, отправит в москву в 2025 году еще 150 баллистических ракет малой дальности KN-23, сказал Буданов, добавив, что в прошлом году их было отправлено 148.
Северокорейские войска и оружие усугубляют проблемы, с которыми сталкивается Украина и в Курске, и у себя дома. Хотя различия в языке и доктрине снижают их эффективность, огромная численность северокорейских войск заставляет Украину тратить боеприпасы и защищать позиции, которые в противном случае ей, возможно, не пришлось бы занимать.
В то же время глава украинской разведки не впечатлен эффективностью пехоты КНДР.
Они похожи на биологических роботов,
КНДР потеряла в Курской области рф около тысячи военных23.01.25, 02:42 • 108509 просмотров