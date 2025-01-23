КНДР в этом году передаст россии артиллерию и 150 ракет - Буданов

Северная Корея, как ожидается, направит подкрепление в курскую область россии, преимущественно это будут ракетные и артиллерийские войска, а также баллистические ракеты малой дальности KN-23. Об этом в интервью The War Zone рассказал руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, пишет УНН.

Мы не ожидаем увидеть много новых наземных боевых подразделений, - заявил Буданов.

Он также отметил, что новые северокорейские войска усилят дальнобойный артиллерийский потенциал россии.

За последние три месяца Северная Корея поставила россии почти 120 170-мм самоходных артиллерийских установок M1989 Koksan и 120 240-мм реактивных систем залпового огня (РСЗО) M-1991, и, вероятно, поставит еще столько же в будущем. У них очень много таких систем, - сказал Буданов.

Издание отмечает, что САУ Koksan оснащена 170-мм пушкой, установленной в открытой надстройке, в версии M1989 также есть бортовой накопитель на 12 боеприпасов. Основным преимуществом пушки является большая дальность стрельбы: по оценкам, 170-мм пушка может стрелять стандартным снарядом на дальность почти 40 км или снарядом с ракетным сопровождением на дальность до 60 км.

Большую часть этого оружия используют либо против войск в Украине, либо для обучения в России, отметил Буданов.

"170-мм пушки имеют мощные боеприпасы и хорошие возможности", - сказал глава ГУР. "240-мм РСЗО - это такие же тяжелые системы, как и все остальные. Они создают больше проблем на передовой".

Подчеркивается, что до артиллерии КНДР, как ожидается, отправит в москву в 2025 году еще 150 баллистических ракет малой дальности KN-23, сказал Буданов, добавив, что в прошлом году их было отправлено 148.

Северокорейские войска и оружие усугубляют проблемы, с которыми сталкивается Украина и в Курске, и у себя дома. Хотя различия в языке и доктрине снижают их эффективность, огромная численность северокорейских войск заставляет Украину тратить боеприпасы и защищать позиции, которые в противном случае ей, возможно, не пришлось бы занимать.

В то же время глава украинской разведки не впечатлен эффективностью пехоты КНДР.

Они похожи на биологических роботов, - резюмировал Буданов.

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