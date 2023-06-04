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КНДР розкритикували засідання Радбезу ООН щодо запуску супутника

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 червня. УНН. КНДР засудила Раду Безпеки ООН за проведення засідання щодо нещодавнього запуску супутника у відповідь на вимоги з боку США, пообіцявши продовжувати відкидати санкції та вживати заходів "самооборони". Про це повідомляє Reuters з посиланням на державне ЗМІ KCNA, пише УНН.

КНДР розкритикували засідання Радбезу ООН щодо запуску супутника

Деталі 

Минулого тижня США скликали засідання РБ ООН, щоб обговорити невдалу спробу Північної Кореї вивести свій перший супутник-шпигун на орбіту.

Кім Йо Чен, сестра лідера Північної Кореї Кім Чен Ина та впливовий чиновник керівної партії, сказала, що зустріч є ще одним свідченням того, що Рада служить "політичним придатком" США, прийнявши "розбійницькі вимоги" Вашингтона щодо ігнорування права країни на розвиток.

"Мене дуже ображає те, що РБ ООН регулярно критикує наше здійснення суверенних прав, як того хочуть Сполучені Штати, і рішуче засуджую і відкидаю це як найбільш несправедливий, упереджений акт втручання у внутрішні справи та порушення нашого суверенітету", — сказав Кім Чен Ин у заяві, передає KCNA.

Вона сказала, що запуск супутника був "законним контрзаходом самооборони" проти висхідних загроз з боку США та їхніх союзників, яких Пхеньян звинуватив у розпалюванні напруги своїми щорічними весняними військовими навчаннями.

Північна Корея ніколи не визнає резолюції ООН про санкції, "навіть якщо вони дадуть їм сто тисяч ударів", — сказала вона, пообіцявши продовжувати користуватися своїми суверенними правами, включаючи запуск супутників-шпигунів.

Доповнення 

В іншій розсилці KCNA опублікував коментар Кім Мьонг Чоля, ймовірного аналітика з міжнародних справ, який розкритикував критикуючи резолюцію, прийняту комітетом безпеки Міжнародної морської організації (IMO).

Адже Північна Корея повідомила IMO про часові рамки запланованого запуску супутника, і резолюція "рішуче" засудила ракетні випробування ізольованої країни, "які серйозно загрожували безпеці моряків і міжнародного судноплавства".

Аналітик також звинуватив IMO у "цілковитій політизації" шляхом дотримання "антипівнічнокорейської, ворожої політики" США та їхніх союзників.

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