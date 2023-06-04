КНДР раскритиковали заседание Совбеза ООН по запуску спутника

Детали

На прошлой неделе США созвали заседание СБ ООН, чтобы обсудить неудачную попытку Северной Кореи вывести свой первый спутник-шпион на орбиту.

Ким Ё Чен, сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына и влиятельный чиновник правящей партии, сказала, что встреча является еще одним свидетельством того, что Совет служит "политическим придатком" США, приняв "разбойничьи требования" Вашингтона об игнорировании права страны на развитие.

"Меня очень оскорбляет то, что СБ ООН регулярно критикует наше осуществление суверенных прав, как того хотят Соединённые Штаты, и решительно осуждаю и отвергаю это как наиболее несправедливый, предвзятый акт вмешательства во внутренние дела и нарушение нашего суверенитета", — сказал Ким Чен Ын в заявлении, передаёт KCNA.

Она сказала, что запуск спутника был "законной контрмерой самообороны" против растущих угроз со стороны США и их союзников, которых Пхеньян обвинил в разжигании напряжения своими ежегодными весенними военными учениями.

Северная Корея никогда не признает резолюции ООН о санкциях, "даже если они дадут им сто тысяч ударов", — сказала она, — пообещав продолжать пользоваться своими суверенными правами, включая запуск спутников-шпионов.

Дополнение

В другой рассылке KCNA опубликовал комментарий Ким Мьонг Чоля, предполагаемого аналитика по международным делам, который раскритиковал критикуя резолюцию, принятую комитетом безопасности Международной морской организации (IMO).

Ведь Северная Корея уведомила IMO о временных рамках запланированного запуска спутника, и резолюция "решительно" осудила ракетные испытания изолированной страны, "которые серьезно угрожали безопасности моряков и международного судоходства".

Аналитик также обвинил IMO в "полной политизации" путем соблюдения "антисеверокорейской, враждебной политики" США и их союзников.