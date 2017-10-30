КНДР оголосила про намір запустити ще кілька супутників

Зазначається, що у відповідності зі своєю п'ятирічною космічною програмною Пхеньян запустить кілька супутників, в тому числі стаціонарний. Свої наміри влади КНДР пояснюють тим, що це "поліпшить життя людей".

"Деякі країни маніпулювали резолюціями ООН щодо санкцій проти нас і перешкодили розвитку космічної програми. Це неприпустимі дії", - наголошується в повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Країни НАТО знаходяться в зоні досяжності ракет КНДР - Столтенберг

Пхеньян також підкреслює, що має право на розвиток космічної програми, як і "будь-яка суверенна держава".

Нагадаємо, глава Пентагону Джеймс Меттіс заявив, що у американської сторони є ряд військових варіантів для вирішення ситуації навколо КНДР.