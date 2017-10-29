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Країни НАТО знаходяться в зоні досяжності ракет КНДР - Столтенберг

Країни НАТО знаходяться в зоні досяжності ракет КНДР - Столтенберг

Київ • УНН

 • 13934 перегляди

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Генсекретар НАТО Йенс Столтенберг в інтерв'ю газеті "Іоміурі" заявив, що країни альянсу знаходяться в зоні досяжності ракет КНДР, передає УНН.

"Ми визнаємо, що Європа також знаходиться в межах досяжності ракет. Країни НАТО також знаходяться під загрозою ... НАТО має можливості і рішучість нанести контрудар", - сказав Столтенберг.

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Він зазначив, що НАТО підтримує санкції проти Північної Кореї і що республіку необхідно посадити за стіл переговорів.

Нагадаємо, глава Пентагону Джеймс Меттіс заявив, що у американської сторони є ряд військових варіантів для вирішення ситуації навколо КНДР.

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